PLP presenta proyecto para eliminar cobro del marchamo

El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), presentó este miércoles un proyecto de ley para eliminar el cobro del marchamo.



La propuesta, que se tramita bajo el expediente 25.292, pretende sustituir ese cobro por un monto fijo denominado “Derecho de Circulación en Costa Rica” y que solo hará distinción entre vehículos particulares y los de transporte público.



Los primeros pagarían ₡50 mil anuales, mientras que los segundos ₡25 mil.



Todos esos recursos se irían ahora, exclusivamente, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y las municipalidades para la construcción y mantenimiento de vías nacionales y cantonales.

“Es una injusticia que esta Asamblea Legislativa haya aprobado una ley para rebajarle a usted el marchamo y que el Gobierno, desde el día 1, haya hecho todos los esfuerzos posibles para evitarlo. Bueno, seguramente ustedes y yo ya estamos cansados de este jueguito y hoy hemos presentado un proyecto de ley para eliminar definitivamente el marchamo tal y como lo conocemos hoy en Costa Rica.

“En su lugar, estamos sustituyéndolo por un derecho de circulación con una sola tarifa plana para todo el mundo. Para que de ahora en adelante ese dinero se utilice específicamente en arreglar las calles del país, que es lo que todo el mundo reclama. Estar pagando un impuesto sobre un vehículo que usted paga una y otra y otra vez todos los años es algo injusto”, aseguró Campos.

La propuesta deberá asignarse a comisión para iniciar con su análisis y eventual votación.