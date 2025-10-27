PLP brinda actualización sobre salud de Eli Feinzaig

El Partido Liberal Progresista (PLP) ofreció, este lunes, una actualización sobre el estado de salud de Eli Feinzaig, sometido a una cirugía este domingo luego del mortal accidente del pasado viernes en el que perdió la vida una de sus asesoras.

Gilberto Campos, jefe de fracción liberal, confirmó que el diputado y candidato presidencial se recupera “satisfactoriamente” luego de ser operado por una fractura de esternón.





El partido precisó que aún es imposible adelantar cuándo podría estar de vuelta Feinzaig en sus funciones, tanto en el Congreso como en la campaña.

Por su parte, Fabián Cascante, chofer del legislador y otra de las víctimas del accidente, permanece internado en el Hospital México. Este lunes, la institución aseguró que el hombre permanece delicado, pero estable.