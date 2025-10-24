PLN ya inició proceso para expulsar a dirigentes que impiden cuórum en San Ramón

El Partido Liberación Nacional (PLN) ya empezó el proceso para expulsar al grupo de dirigentes de San Ramón que se niega a hacer cuórum en la asamblea cantonal de la agrupación.



Así lo reconoció a Teletica.com, este jueves, el propio Álvaro Ramos, candidato presidencial verdiblanco en la recién iniciada campaña electoral.



“Hemos ido notificando a muchísimos de los asambleístas que no quisieron participar o no pudieron participar en las asambleas de San Ramón para que pueda iniciar el debido proceso, como tienen derecho todos ellos, para que expliquen por qué no fueron a 10 asambleas convocadas en San Ramón y si no pueden dar esa explicación, entonces se procederá a desaforarlos de su rol como delegado ramonense y subirán los sustitutos”, reconoció.



Ramos precisó que el número de dirigentes notificado está “arriba de 40 personas” y que los plazos para su descargo varían de acuerdo a la fecha en que fueron advertidos.



“Hay algunas personas que ya se les notificó hace suficientes días, ya se les venció el plazo, otros que todavía están cubriendo el plazo”, añadió.

La campaña de Ramos ya había advertido que si fracasaba la vía del diálogo, como ha sucedido hasta ahora, valorarían la expulsión de los asambleístas para poder garantizar que exista el cuórum necesario para que esa asamblea se realice y con esto se complete el proceso de renovación de estructuras en el PLN.

La idea de la dirigencia verdiblanca es que, al expulsarlos, los sustitutos inmediatos los reemplacen y entonces convocar a una nueva asamblea.

Ramos insistió en que todavía no termina de entender la situación en el cantón alajuelense, el único del país que no ha podido celebrar esa asamblea por la negativa de sus integrantes a presentarse.

“La delegación se componía de un poco más de 100 asambleístas. Estos asambleístas, por voluntad propia, nadie los obligó, postularon su nombre para representar a los ramonenses como asambleístas del Partido de Liberación Nacional.