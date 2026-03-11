PLN prioriza proyectos para limpiar historial crediticio y frenar liberaciones rápidas

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) definió sus principales prioridades legislativas para el primer año de la nueva legislatura, destacando un proyecto para permitir que los ciudadanos puedan limpiar su historial crediticio de deudas pasadas y otro para modificar las medidas aplicadas tras la detención de delincuentes, evitando que sean liberados en pocas horas (ver video adjunto en la portada).

El proyecto del derecho al olvido financiero busca que miles de personas que mantienen su historial crediticio afectado por deudas que no pudieron saldar tengan la posibilidad de regularizar su situación. Aunque los bancos analizarán cada caso de manera individual, la iniciativa pretende ofrecer un mecanismo legal que facilite la rehabilitación financiera.

En materia de seguridad, el PLN propone cambios en las disposiciones que se aplican tras la detención de personas implicadas en delitos, con el objetivo de evitar liberaciones rápidas y mejorar la eficiencia del sistema judicial y penitenciario.

El tercer eje de la agenda legislativa de la bancada concentra varias iniciativas relacionadas con infraestructura, aunque los detalles específicos de los proyectos aún no se han divulgado.

A pesar de ser la segunda fracción más grande del Congreso, el PLN cuenta con únicamente 17 votos, por lo que tendrá que negociar con otras bancadas, principalmente con el partido de gobierno, para poder impulsar sus proyectos prioritarios.