PLN convoca a conferencia para anunciar su posición sobre proyecto que abriría el mercado eléctrico

La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional anunció que este lunes dará a conocer oficialmente su posición sobre el expediente 23.414, conocido como Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

La bancada liberacionista informó, mediante un comunicado de prensa, que hará una conferencia para comunicar públicamente la postura del partido sobre la iniciativa.

“Responsabilidad e interés de las familias costarricenses marcan el camino de la fracción liberacionista”, indicó el PLN en el encabezado del comunicado.

La agrupación aseguró que la discusión ocurre en un contexto marcado por “la creciente presión sobre los hogares costarricenses, el impacto de la crisis climática, la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas y diplomáticas, y los retos energéticos que enfrenta el país”.

“Resulta indispensable tomar decisiones responsables, técnicas y orientadas al bienestar nacional”, agregó la fracción.

El PLN, clave para el futuro del proyecto

La posición liberacionista se volvió central en la discusión política debido a que un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el expediente requeriría al menos 38 votos para aprobarse, al crear una nueva institución autónoma denominada ECOSEN.

Eso convierte al PLN en un actor determinante para el futuro de la iniciativa.

El proyecto fue impulsado originalmente durante la administración de Rodrigo Chaves y posteriormente convocado nuevamente por el actual gobierno de Laura Fernández en sesiones extraordinarias.

La propuesta plantea la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), una entidad autónoma que asumiría funciones estratégicas actualmente concentradas en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), incluyendo la operación, planificación y administración del sistema eléctrico nacional y del nuevo Mercado Eléctrico Nacional.

Además, abriría un mercado mayorista donde podrían participar agentes públicos, privados y mixtos en compra, venta y comercialización de energía.

Miguel Guillén pide no apoyar el proyecto

La presión interna dentro del PLN también aumentó este fin de semana luego de que el secretario general del partido, Miguel Guillén, solicitara públicamente a la bancada verdiblanca no respaldar la iniciativa.

"No entreguen al Gobierno los votos para fracturar al PLN y debilitar al Instituto Costarricense de Electricidad”, pidió el veridiblanco.

Su posición estuvo acompañada del respaldo de otras figuras del partido como la representación de las Juventudes.