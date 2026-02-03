Plenario rechaza vía rápida a proyecto para retiro total del ROP

El Plenario Legislativo rechazó, este martes, la moción de vía rápida presentada al expediente 24.955, que defiende la devolución total a los cotizantes de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

Se trata del proyecto que impulsa el independiente GIlberth Jiménez, defensor también de esa moción, que solo recibió seis votos a favor y 37 en contra.

“Ustedes ya han tenido suficiente tiempo, han analizado estas iniciativas y fue un tema de campaña. Yo los invito a pasar de las palabras a los hechos, que mantengamos contundencia y claridad y le hablamos a los ciudadanos.

“Aquí hay un proyecto con un texto sustitutivo, no es tal vez el mejor o el ideal, pero es el que podría tener la mayor razonabilidad con lo que ustedes señores diputados han planteado”, defendió sin éxito Jiménez.

La frenteamplista Rocío Alfaro, proponente de una de las cuatro iniciativas que actualmente también buscan ese retiro, explicó que la moción de Jiménez solo impulsaría un texto y dejaría de lado la discusión que se está dando en una mesa de trabajo multisectorial.

“La moción que se ha presentado es para presentar uno de cuatro proyectos que hay en materia del ROP y hay una mesa de trabajo que se ha desarrollado en torno a esa discusión. Es importante que lo sepan para que no se entienda que se está dispensando toda la temática del ROP, sino que solo se priorizaría uno de los cuatro proyectos y no lo que se está discutiendo con toda la población y las diputaciones en esa mesa de trabajo.

“Nosotros no podemos decirle a la ciudadanía venga converse y después nosotros, sin tomarles participación, escoger un proyecto y decir este es el que va. Esta moción es irrespetuosa para la discusión que se está dando”, aseveró Alfaro.

La propuesta de Jiménez, una de las primeras que se presentó en ese sentido, reforma tres artículos de la Ley de Protección al Trabajador para permitir que los cotizantes puedan retirar sus ahorros en el ROP una vez se acojan a su jubilación o cumplan los 65 años de edad.

La iniciativa aplicaría para todos los cotizantes, independientemente del régimen al que estén adscritos, y permitiría el retiro en un solo tracto.

Hoy, el ROP se entrega en una renta mensual para, como lo indica su nombre, complementar la pensión de los cotizantes.

Los diputados esperan que de esa mesa de trabajo salga un texto de consenso que permita llevar adelante esa propuesta sin amenazar la sostenibilidad del régimen en el futuro.

