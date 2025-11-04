Plenario pide a Fabricio Alvarado renunciar a inmunidad para enfrentar denuncia por abuso sexual

El Plenario Legislativo aprobó esta tarde, por ajustada mayoría, una moción para pedirle al diputado Fabricio Alvarado que renuncie a su inmunidad para enfrentar las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual.



Se trata de una moción impulsada por Liberación Nacional que consiguió 25 votos a favor y 18 en contra, estos últimos del PUSC, Nueva República y el oficialismo.



“Como diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa, le solicitamos vehementemente que el Diputado Fabricio Alvarado Muñoz renuncie de manera inmediata a su inmunidad parlamentaria y permita que el proceso judicial planteado avance sin interferencias, privilegios ni atrasos”, dice la moción aprobada.



David Segura, de Nueva República, calificó como un “show político” la moción y la denuncia presentada contra Alvarado.

“Gracias Liberación Nacional por la campaña sucia que han montado contra Fabricio Alvarado, porque desde que ustedes la comenzaron no hemos parado de recibir apoyo en todo el país, familias enteras diciendo yo le creo a Fabricio”, dijo poco después de llenar de epítetos a la agrupación verdiblanca y al Frente Amplio.

“¿Cómo politizan un caso tan grave diciendo que es un show político? La denuncia no es un show político y me parece que eso es desacreditar y hacer ver mal a la persona que está haciendo la denuncia. Un caso de violación no es un caso menor”, criticó a su vez la independiente Kattia Cambronero.

Pilar Cisneros, quien también votó en contra, explicó que era improcedente apoyar esa moción, pues todavía ninguna autoridad ha solicitado el desafuero de Alvarado; la misma razón que ofreció el PUSC.