Plenario elige a Helena Ulloa como nueva magistrada suplente de la Sala III

Con el voto afirmativo de 40 diputados, el Plenario Legislativo eligió este martes a Helena Ulloa Ramírez como nueva magistrada de la Sala de Casación Penal o Sala III.



La nueva magistrada se une así a Rosa María Acón Ng como la segunda magistratura suplente electa para los cinco cupos que busca llenar la Corte Suprema de Justicia.



De hecho, Acón fue juramentada este mismo martes por el Pleno, tras haber resultado electa la semana anterior con el respaldo de 40 legisladores.



Pese a ambas elecciones, el Plenario no logró ponerse de acuerdo por los otros tres puestos luego de una nueva jornada de votación.



El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, adelantó que el próximo jueves se dedicará un nuevo espacio para tratar de elegir a las magistraturas pendientes.