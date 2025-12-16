Plenario defiende, una vez más, inmunidad de Rodrigo Chaves

El Plenario Legislativo decidió este martes, una vez más, proteger la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Igual que sucedió en setiembre pasado, el Congreso no encontró los 38 votos necesarios para quitarle el fuero de improcedibilidad al mandatario, esta vez por presunta beligerancia política.

Luego de un largo debate, solo 35 diputados apoyaron la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), contra otros 21 que rechazaron el desafuero.

Como en setiembre, los votos se repartieron entre bloques claros: Liberación Nacional, Frente Amplio y el PLP pusieron su apoyo hacia el “sí”, junto a una mayoría de las curules independientes.

En el otro extremo, Nueva República cumplió con su palabra y puso sus ocho votos en contra, lo mismo que el oficialismo liderado por Pilar Cisneros.

Tampoco hubo sorpresas en el PUSC, fraccionados a lo interno en el tema, con 5 votos a favor y 4 en contra.

Razonamientos

El oficialista Daniel Vargas, que participó en la comisión que analizó el tema, insistió una vez más en los argumentos de la inexistencia jurídica de la beligerancia política como una figura sancionatoria, la inconstitucionalidad del procedimiento al discutir inmunidad en un proceso no penal y la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa.

También sonó fuerte el momento en que llega esta discusión, a menos de dos meses de la elección presidencial de febrero próximo.

“Este no es el momento para tener esta discusión, estamos en campaña política y lo que ha hecho esa oposición rabiosa e higadosa es catapultar la popularidad de Rodrigo Chaves. El circo en lo que esto se ha convertido no debió existir. Se equivocó el fiscal, con respeto se lo digo, se equivocó el Tribunal Supremo de Elecciones y también lo digo con respeto.

“Se equivocan también quienes creen que al levantarle la inmunidad al Presidente lo golpean, golpean sus aspiraciones presidenciales porque sí, Rodrigo Chaves tiene aspiraciones presidenciales”, aseveró Fabricio Alvarado.

Sin embargo, en la otra acera imperó la defensa de que ni Chaves, ni nadie, debería estar por encima de la ley, se trate de un delito penal o un ilícito electoral.

“El fuero de inmunidad protege al funcionario público, en este caso al presidente de la República, de demandas y denuncias frívolas diseñadas para distraer su atención de asuntos del Gobierno, pero no es, ni lo podemos convertir, en un fuero de impunidad. Suena muy parecido, pero inmunidad no es impunidad.

“El Presidente tiene que responder por sus actos, sean de naturaleza administrativa o penal, a pesar del colocho mental que se han hecho varios diputados que han querido confundir gordura con hinchazón. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera Rodrigo Chaves”, dijo el liberal Eli Feinzaig.

"Hoy la mayoría de este Plenario votará a favor de la impunidad, dará la espalda al Código Electora, pero sobre todo, le pondrá la corona a la nueva casta política costarricense, esa que irrespeta la Constitución, que persigue a sus adversarios y cree que puede hacer negocio con los recursos de los costarricenses", finalizó la independiente Kattia Cambronero.



