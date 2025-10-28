Plenario decidirá futuro de magistrado Fernando Castillo

El Plenario Legislativo será el encargado de decidir si el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, es o no reelecto en ese cargo.

Así lo acordó hoy la Comisión de Nombramientos luego de que fuera imposible recibir en audiencia al también presidente de la Sala IV, cuyo nombramiento vence el próximo 16 de noviembre.

Originalmente, el órgano tenía previsto escuchar a Castillo el pasado 22 de octubre, pero dos días antes el magistrado informó a los diputados que debía someterse a una operación el día 21, por lo que solicitaba reprogramar la cita.

Sin embargo, la Sala informó posteriormente que Castillo permanecerá incapacitado hasta el próximo 10 de noviembre, fuera del plazo máximo que se le dio a la comisión.

Por lo tanto, el órgano decidió hoy, por votación, trasladar el expediente al Plenario, que finalmente será el encargado de decidir si desea que Castillo continúe en el cargo por ocho años más.

Si no se votara, el magistrado quedaría automáticamente reelecto por ocho más. Para que eso no suceda, el Plenario necesita de al menos 38 votos.

Castillo es magistrado de la Sala Constitucional desde 2009, posteriormente fue reelecto en 2017 y ahora busca un tercer periodo.

Desde 2020 es la cabeza del órgano constitucional.