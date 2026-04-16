Plan para prohibir redes sociales en menores restringe chats de voz en videojuegos

Los diputados impulsan una iniciativa que busca restringir el uso de chats de voz en videojuegos por parte de menores de edad como una medida para reforzar la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.

El proyecto surge ante la preocupación por los riesgos a los que se expone la población infantil al interactuar con desconocidos durante partidas en línea. Aunque estas conversaciones se han vuelto comunes en la actualidad, legisladores advierten que pueden facilitar el contacto inapropiado con adultos.

La propuesta plantea impedir que los menores utilicen funciones de chat de voz mientras juegan, con el objetivo de prevenir situaciones de acoso, manipulación o abuso.

Según explicó la diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), esta medida es necesaria y forma parte de un proyecto más amplio que pretende regular el acceso y uso de redes sociales por medio de personas menores de edad.

No obstante, la iniciativa ha generado cuestionamientos. Expertos en tecnología y desarrollo digital consideran que la propuesta podría ser poco viable en la práctica y la califican como excesivamente paternalista.

De acuerdo con José Adalid Medrano, abogado experto en Derecho Informático, el enfoque debería centrarse en fortalecer la educación digital tanto de los menores como de sus padres o encargados.

Pese a las críticas, el proyecto ya recibió luz verde en comisión y avanza ahora hacia su discusión en el plenario legislativo.