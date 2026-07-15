Plan para mejorar recaudación fiscal se presentará el próximo miércoles

La presidenta Laura Fernández anunció la tarde de este miércoles que el próximo 22 de julio presentará al país el "Plan integral de combate al contrabando y la evasión fiscal", una lista de propuestas que ya había anticipado el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, semanas atrás.

Dicha iniciativa busca combatir la acelerada caída en los ingresos fiscales del país, que amenaza con acrecentar la deuda pública ante la falta de recursos para hacer frente a las obligaciones.

Si bien Fernández no detalló el plan, sí dijo que parte del enfoque será “cobrar mejor los impuestos” y apuntó una “lucha frontal contra el comercio ilícito y el contrabando” como parte de esas acciones que se anunciarán en una semana.

Por su parte, Chaves insistió en que dentro de las propuestas sí habrá una eliminación a la exención que hoy tiene la canasta básica, pero solo para los “emperifollados”, en una alusión a los ciudadanos de mayores ingresos.

“No va a haber más impuestos; lo que estamos hablando de la canasta básica es simplemente quitarle a los emperifollados la exención en bienes de canasta básica, nada más, no vamos a subir el IVA (impuesto sobre el valor agregado) más allá del 13%, etcétera”, dijo con molestia.

Es esperable que ese plan se anuncie durante la conferencia de prensa semanal previa al Consejo de Gobierno.