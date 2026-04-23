Pilar Cisneros: “Ustedes no van a tener el monopolio de elegir a los magistrados”

Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, salió este miércoles al paso de las críticas que acusan a su fracción y Nueva República de bloquear la elección de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, un proceso que hoy sumó su sexta ronda de votación sin alcanzar ningún nombramiento.

La oposición arremetió contra el oficialismo luego de que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, confirmara que la sesión de hoy se inició con 53 diputados, pero al momento de la última votación solo había 40 legisladores en el plenario, apenas dos más de los 38 mínimos para elegir un nuevo magistrado.

“Nosotros no sostenemos los votos, aquí se vota libremente, el que quiere votar por quien quiere votar. Yo espero que los diputados voten a conciencia, pero ustedes no van a tener el monopolio de elegir a los magistrados amigos y amigotes, se los aseguro”, dijo Cisneros.

En su alocución, la periodista cuestionó magistraturas como Fernando Castillo, Porfirio Sánchez y Jesús Ramírez para justificar su rechazo a esta elección.

Arias calificó esa postura y el bloqueo como “muy grave”.

“Hay una diferencia de 13 diputados que se registraron y no han estado participando en esta sesión, lo cual me hace pensar, claramente, que hay una intención de que no tengamos el resultado de poder nombrar ningún magistrado para la Sala Constitucional.

“Esto lo califico de muy grave, porque la Sala Constitucional está pasando por un momento difícil desde diciembre, hay magistrados que están enfermos y necesitan ir a hacerse tratamientos y están sacrificando su salud para que la Sala no se paralice, y por otro lado me parece que estamos violando la legislación internacional, que establece obligaciones”, cuestionó Arias.

El Congreso se está quedando sin tiempo para esta elección, lo mismo que tres magistrados suplentes de la Sala III que también siguen sin poder elegirse, pues el actual Congreso sesionará, por última vez, el próximo martes 28 de abril.

