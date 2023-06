Pilar Cisneros reta a Baruch a comparecer ante diputados con detector de mentiras

“Voy a retar al señor Baruch a una comparecencia con un detector de mentiras, a ver quién dice la verdad y quién no. Con un detector de mentiras usted no va a poder sostener las cosas que usted ha dicho aquí, que yo le pidiera que usted agrediera o atacara a 'La Nación', porque eso usted sabe perfectamente que no es cierto, y aquí tengo los mensajes que usted y yo intercambiamos, donde le pido que nos ayude a sacar el país adelante”, aseguró la legisladora.