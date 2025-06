Pilar Cisneros: “Renuncio a mi fuero, que investiguen lo que quieran”

La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, aseguró que si la Corte decide continuar adelante con la investigación en su contra renunciará a su inmunidad.

Cisneros es una de las imputadas en la acusación que la Fiscalía General presentó este lunes por la presunta existencia de dos estructuras paralelas en la campaña política que llevó a Rodrigo Chaves al poder.

“Yo renuncio a mi fuero, no hoy, ayer. Porque además, ¿por qué me acusó a mí? Yo no tuve nada que ver ni con la tesorería, ni con ningún pago de la campaña, ni con nada”, aseveró.