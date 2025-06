Pilar Cisneros pedirá a Motiva que retire jaguar de su imagen

La diputada oficialista Pilar Cisneros solicitará al partido Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva) que retire la imagen del jaguar como su emblema oficial.

Así lo reconoció la legisladora a Amelia Rueda y posteriormente reafirmó en conversación con Teletica.com.

Cisneros explicó que realizará la excitativa a la agrupación para evitar el “problemón” que sería asociar a un partido político con el gobierno de Rodrigo Chaves y el propio mandatario, que desde hace meses ha posicionado al jaguar como un ícono de su gestión.

“A mí me parece que don Rodrigo Chaves ha logrado posicionar el emblema del jaguar, no solo para el crecimiento de la economía de Costa Rica, sino como un empoderamiento ciudadano; es decir, el jaguar representa un animal empoderado que lucha por su territorio, que tiene absoluta libertad de movimiento y predominio, digamos, sobre su territorio.

La periodista insistió en que si el presidente Chaves fue el primero en posicionar esa imagen, lo correcto es que el partido busque otro emblema “para evitar conflictos”.

¿Por qué esa solicitud suya a un partido que es ajeno a usted?

“Diay, porque sea el que sea, el escogido o no, al haber ya un partido político que tiene ese emblema, limita mucho la posibilidad de utilizar el símbolo del jaguar. Entonces, a cuenta de qué, si ellos pueden escoger alguna otra cosa que no sea el jaguar”, respondió la diputada.

Cisneros ya había reconocido que Motiva es uno de cinco partidos que conforman el llamado bloque “rodriguista”, del cual saldrá la divisa que impulsará el movimiento para las elecciones presidenciales de 2026.

¿Habrá una represalia si el partido se niega a cambiar su imagen o inclinará la balanza en su contra?

“No creo, no, no. Pero a ver, yo creo que uno puede razonarles bien por qué uno quisiera o considero que sería oportuno quitarlo; pero bueno, usted sabe que las asambleas de los partidos son soberanas y ellos deciden si sí o si no, entonces no sé”, aseveró.