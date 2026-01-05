Pilar Cisneros no se queda callada y le responde a magistrada por polémico video

La diputada y jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, respondió al polémico video que publicó, este lunes, la candidata presidencial del partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada.

En la producción se observa a una figura que se asemeja al Diablo riéndose mientras habla de narcotráfico, asesinato y sicariato, mientras en el mismo bar aparecen Cisneros, Rodrigo Chaves, Laura Fernández y José Miguel Villalobos, todos sonriendo, fumando o bebiendo.

“Volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al Diablo. Fuera Laura, fuera Chaves, fuera el narco”, dice Calzada en la grabación.

“Cuando la pensionada de lujo y sinvergüenza, Ana Virginia Calzada, salga del margen de error, tal vez me tome la molestia de contestarle ese video”, le respondió Cisneros.



También reaccionó el candidato a diputado por Alajuela, José Miguel Villalobos, quien dijo lamentar la “política de letrina” que utiliza la exmagistrada.