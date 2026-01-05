Pilar Cisneros no se queda callada y le responde a exmagistrada por polémico video
José Miguel Villalobos también se pronunció y calificó la producción como “política de letrina”.
La diputada y jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, respondió al polémico video que publicó, este lunes, la candidata presidencial del partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada.
En la producción se observa a una figura que se asemeja al Diablo riéndose mientras habla de narcotráfico, asesinato y sicariato, mientras en el mismo bar aparecen Cisneros, Rodrigo Chaves, Laura Fernández y José Miguel Villalobos, todos sonriendo, fumando o bebiendo.
“Volver a darle tu voto al chavismo es venderle el alma al Diablo. Fuera Laura, fuera Chaves, fuera el narco”, dice Calzada en la grabación.
“Cuando la pensionada de lujo y sinvergüenza, Ana Virginia Calzada, salga del margen de error, tal vez me tome la molestia de contestarle ese video”, le respondió Cisneros.
También reaccionó el candidato a diputado por Alajuela, José Miguel Villalobos, quien dijo lamentar la “política de letrina” que utiliza la exmagistrada.
“Lo único que puedo decir, aparte de sentir una profunda tristeza de ver a una exmagistrada rebajándose a la política de la letrina, es que ese tipo de campañas dicen mucho más de quién es la persona que publica ese tipo de bazofia que de las personas que ella pretende criticar. Pobre Ana Virginia Calzada, qué bajo ha caído”, dijo.