Pilar Cisneros le gritó ‘traidora’ a Luz Mary Alpízar por apoyo a proyecto de lista negra

“Aunque Luz Mary Alpízar hoy haya sido abofeteada de palabra por doña Pilar Cisneros, Ada Acuña y don Aléxander (Barrantes), espero que los demás no, pero sabemos que lo comparten, porque ninguno saca la voz, ninguno se para decir esas no son las formas, pero yo me quedo en esta curul”, aseveró.