Pilar Cisneros cuestiona valía de sesiones fuera de la Asamblea Legislativa

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, cuestionó este lunes la valía de las sesiones que el Plenario realiza fuera del edificio legislativo en Cuesta de Moras.



Esas iniciativas, que se realizan desde hace varios años como una forma de acercar al llamado primer poder de la República con la ciudadanía, le cuestan alrededor de ₡7 millones al Congreso, según cifras que hoy reveló Cisneros.

“¿Cuál es el valor de estas sesiones? Los diputados nos trasladamos en este caso a Puntarenas, nos encierran en un local donde no tenemos ningún contacto con la comunidad, no se hacen sesiones de trabajo, no interactuamos con el pueblo, no podemos aprobar ningún proyecto de ley… Entonces, ¿realmente vale la pena hacer una sesión así?