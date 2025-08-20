Pilar Cisneros busca que cada moción a jornadas 4/3 se vote en 60 segundos

La diputada Pilar Cisneros busca que los miles de mociones contra el proyecto de jornadas laborales excepcionales —más conocido como jornadas 4/3— se voten en solo 60 segundos cada una.

"Si la democracia consiste en que la mayoría de acuerdo se impone sobre la minoría, eso es lo que debería prevalecer. Entonces, yo ahora voy a presentar una moción para que [cada moción] se vote en un minuto", dijo la legisladora.

Cisneros cuestionó que al ritmo actual, se tarda entre cuatro y seis minutos para votar una moción. Este martes, por ejemplo, la votación duró cuatro minutos y medio en promedio, el tiempo más rápido hasta ahora.

"¿Cuánto tiempo tarda usted en hacer esto? [mientras hace con su mano el gesto de votación] ¿Dos segundos? ¿Tres segundos? ¿Eso es lo único que tiene que hacer? ¿Sí o no? ¿Dos segundos o tres segundos? Vamos a darle un minuto. Si usted no vota en un minuto, le quitan la dieta. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces usted tiene que estar sentado, donde tiene que estar sentado, y no en el cafetín o no en su oficina arriba", señaló la jefa de la fracción oficialista.

Uno de los temas que preocupa a los interesados en la aprobación del proyecto es que, si el ritmo de votación no mejora, la discusión seguirá hasta el 2026, lo cual retrasa el resto de iniciativas de ley pendientes en la corriente legislativa.

"Ya yo hice el cálculo. Si nosotros nos tardáramos un minuto y sesionáramos solo tres días a la semana: lunes, martes y jueves en dos sesiones, mañana y tarde; son siete horas. Restémosle una hora, seis horas. Entonces, seis horas por la cantidad de minutos, eso da 1.080 mociones por semana. En cinco semanas usted tiene votadas las dos mil y pico mociones más las dos mil y pico revisiones", explicó detalladamente la legisladora.

Teletica.com cuestionó a la diputada sobre si realmente es posible obligar a cada diputado a votar en ese tiempo.

"El Plenario es soberano y si bien no puede cambiar el reglamento, podemos cambiar las reglas que dicen que una moción puede tardar seis o diez minutos. ¿Cómo vamos a tardar diez minutos en aprobar, en votar? O sea, es un horror", dijo.

La jefa de la bancada oficialista cuestionó que, teniendo un sistema automatizado de votación, se tarde tanto tiempo en el proceso. Afirmó que el sistema actual ya está preparado para que, al menos desde el nivel técnico, no haya problema con un ritmo acelerado de votación, caso contrario a si el sistema fuera como en antaño, donde se repartían papeles para el escrutinio y luego debían contar uno a uno los votos.

Cisneros se refirió también a la intención de algunos legisladores por retrotraer el proyecto de jornadas 4/3 a las comisiones legislativas. Afirmó que, si una idea así se concreta, es final.

"No seamos ingenuos y no seamos mentirosos. Eso significa matar el proyecto de ley. Chao. Caput. Se acabó. Entonces, que no mientan. Si lo llevan a la comisión, ¿para qué? ¿Para matarlo?", concluyó la legisladora, que tiene lista la moción para impulsar su plan de votación rápida.

Este lunes, los diputados votaron 39 mociones en cerca de tres horas que dedicó el Plenario en horas de la tarde a conocer el expediente.