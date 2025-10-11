Pilar Cisneros anuncia que conferencias del Gobierno se transmitirán por sus redes sociales

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, anunció este sábado que las conferencias de prensa del Gobierno volverán a transmitirse, solo que ahora, por sus redes sociales.



En una publicación en su Facebook, Cisneros aseguró que el próximo miércoles 15 de octubre, a las 12:30 p. m., se transmitirá de nuevo el espacio, luego de que esta semana el Ejecutivo no la realizara debido a las restricciones que el Código Electoral dispone durante las campañas.

“¿Sabe qué? Esperen noticias”, dijo Cisneros junto a un video del presidente Rodrigo Chaves.



El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya había advertido al Gobierno de Chaves que no podía transmitir esa conferencia de prensa mediante las redes sociales de Presidencia o cualquier otro perfil institucional, ni tampoco utilizar recursos públicos para preparar esos espacios y luego compartirlos a otros medios de difusión.



Sin embargo, la ley no prohíbe que terceros de índole privada produzcan o transmitan esas conferencias.

De lo que si no se exime el mandatario o sus jerarcas es del mensaje que transmitan mediante esos medios, que estará sujeto a las restricciones propias de la ley, por ejemplo, en el tema de beligerancia.

Cisneros dijo hoy también que la transmisión se realizará por “muchos otros canales”, aunque no reveló cuáles.