Pilar Cisneros ante reclamos de emisoras: “lo quieren gratis”

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, calificó como un “ruido innecesario” las quejas que varias emisoras han hecho contra la subasta de frecuencias, un proceso que sigue sumando renuncias como las anunciadas por Radio Columbia, Musical o Sinfonola.



En entrevista con Teletica.com, Cisneros criticó que esas empresas que están desistiendo de participar en la subasta lo hacen no por los costos fijados por la SUTEL, sino porque quieren el uso del radio espectro “gratis”.



Para demostrarlo, la jefa del oficialismo aseguró que, con los precios base de la subasta, una televisora tendría que pagar poco más de $5 mil por mes, un monto que defendió se paga con solo dos anuncios de 30 segundos.



Cuando se le precisó que ese monto desagregado no responde a los $1.6 millones que, en el caso las televisoras, es el monto base de la subasta, la legisladora defendió que es por un contrato de 25 años y que se puede pagar a plazo, sin intereses.





Se le consultó entonces el por qué hay emisoras que afirman no poder pagar y renuncian a un negocio que, según ella, es muy lucrativo.

“Porque lo quieren gratis, uno. Dos: porque tal vez no están informados que ese es el canon que van a tener que pagar por 25 años de operación, con absoluta seguridad jurídica. Tres: porque tal vez no saben que le están ofreciendo una línea de crédito a cero interés; y cuatro: porque tal vez quieren seguir teniendo las cosas regaladas y no, se les acabó la fiesta”, contestó.



Cisneros insistió en que este miércoles el presidente Rodrigo Chaves realizará, en su conferencia de prensa semanal, una explicación sobre el tema para “aclarar una serie de mitos y mentiras que se han dicho en relación con las frecuencias”.

La oficialista se negó a ahondar en detalles de lo que ahí se dirá, pero sí aseguró que, hasta donde ella conoce, la subasta y sus montos es una decisión tomada.

Sin embargo, tampoco descartó que, si la subasta no alcanzara los oferentes necesarios, se podrían discutir los montos.

“La subasta no se ha declarado en firme. Una de las posibilidades, por ejemplo, es que usted diga no, hay muy pocos oferentes, volvemos a subastar, bajamos los precios base, pero eso es un escenario hipotético.

“En el escenario actual, el ingreso que tiene el Estado por estas frecuencias es prácticamente cero, entonces cualquier cosa va a ser mucho más beneficiosa”, finalizó.

Mientras tanto, la subasta de radiofrecuencias sigue sumando críticas de diferentes sectores, incluida la Iglesia Católica, el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), los candidatos presidenciales y los propios dueños de las radiofrecuencias, entre otros.