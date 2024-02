Pese a ultimátum, ministro Tattenbach no asistió a comisión legislativa que lo esperaba

Pese a que tenía un ultimátum para asistir a una comisión legislativa, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, no asistió este martes a dicho foro. Mediante una carta enviada a la Comisión Especial de Ambiente, el jerarca explicó que no podía asistir hoy, pues el Consejo de Gobierno, del cual él forma parte, sesiona en Sabalito, Coto Brus. El ministro señaló, en la misma misiva, que tiene disponibilidad para comparecer la otra semana.

Esta comisión estudia un proyecto para prohibir de manera definitiva la exploración y explotación de petróleo y gas natural en el país.



En ese sentido, los diputados consideran que la opinión del Tattenbach es relevante en el tema; no obstante, el ministro no ha llegado las veces que ha sido convocado.



El presidente de la comisión, Gilberth Jiménez, lamentó que el titular de la cartera no enviara a un viceministro que lo sustituyera, esto ante la importancia que conlleva el tema.



La comisión determinó no convocar más al jerarca y desconvocar cualquier otra audiencia que tuviesen planeada para los próximos días. Esto con el fin de analizar por el fondo el proyecto y determinar si lo dictaminan de manera positiva.



Posición a favor de la exploración



Quien sí llegó a la comisión fue un representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep).