Pese a quejas del Ejecutivo, discurso de Chaves ante el Congreso será el 5 de mayo

Pese a las críticas del Poder Ejecutivo, el discurso del presidente Rodrigo Chaves ante el Plenario Legislativo se llevará a cabo el próximo 5 de mayo.

El departamento de Servicios Técnicos, encargado de los asuntos legales del Congreso, avaló esa fecha para la tradicional rendición de cuentas que los mandatarios deben realizar ante los diputados por normativa constitucional.

La disputa sobre la fecha surgió, pues lo habitual es que ese mensaje presidencial tenga lugar el 2 de mayo, un día después de que el Congreso elija a su nuevo directorio.

Sin embargo, este año esa sesión del 1° de mayo se celebrará un día jueves, pero es sabido que el viernes el Plenario no sesiona, pues los diputados, en principio, utilizan ese día para visitar las comunidades.

Tanto Chaves como su Gobierno se quejaron de esa decisión, argumentando que lo correcto era sesionar el viernes a pesar de las observaciones que se transmitieron desde Cuesta de Moras.

“Don Rodrigo Arias se sienta en la galleta que no es como ha sido siempre el 2 de mayo, después de la elección del directorio legislativo, ahora es el lunes y dice que la razón es que los diputados no trabajan los viernes, que no es una jornada laboral y que tiene que ser lunes porque cómo va a ser que los hagan ir un viernes”, ironizó Chaves este miércoles.