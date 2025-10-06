Pese a que se ve peleando con joven, diputado dice que videos fueron “sacados de contexto”

El diputado oficialista, Alexánder Barrantes, asegura que los videos que publicó el medio CRHoy, donde se le ve peleando con un joven en un parqueo público, fueron “sacados de contexto”.



En una declaración compartida a los medios de comunicación, el legislador volvió a referirse al incidente, que se originó luego de que golpeara con su vehículo otro automóvil.

“Quiero referirme a un hecho aislado y personal sobre un vídeo que circuló este fin de semana en redes sociales. Este vídeo no muestra todo lo que realmente sucedió. Desde el primer momento, asumí mi responsabilidad.



“Hablé directamente con la persona afectada e intenté resolver el asunto en el mismo lugar, incluso cubriendo los daños que correspondían. Sin embargo, difundieron esas imágenes fuera de contexto, dando una versión incompleta de lo ocurrido. Reconozco que la situación me sobrepasó y que escaló más de lo que había saliéndose de control”, dijo.





En las grabaciones, se observa a Barrantes lanzándole golpes al presunto afectado y profiriendo frases como “no respondo si le rompo la cara” o “esa puerta vale una mierda”, en referencia al daño que ocasionó al vehículo de la víctima.

“Cometí un error. Soy un ser humano y como tal no estoy exento de equivocarme. Lo más lamentable es que después de haber conciliado y dejado el tema resuelto, otras personas decidieron revivirlo públicamente.



“Eso no refleja lo que realmente pasó ni la intención que tuve desde el principio, que fue dialogar y resolver de la mejor forma posible. Quiero ofrecer una disculpa sincera al pueblo de Costa Rica. Sé que mi comportamiento no fue el más adecuado”, insistió.

Otro dato que revelan las grabaciones es que al sitio llegó el actor de cine y empresario indio, Prabhakar Sharan Prasad, vinculado desde hace años al rodriguismo y quien pagó a la víctima del accidente alrededor de mil dólares en efectivo, pago que se realizó frente a oficiales de Fuerza Pública que llegaron al lugar.