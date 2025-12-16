Pese a que no se levantó inmunidad de Chaves, TSE celebra decisiones del Congreso

Pese a que una vez más el Plenario defendió la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) celebró varias de las decisiones que tomaron los diputados en medio de ese fallido proceso de desafuero.

En un comunicado de prensa, la autoridad electoral aseguró que respeta la decisión del Plenario, incluso con las consideraciones de “coyuntura y conveniencia” que tienen esas discusiones.

Al mismo tiempo, celebró que tanto el informe de mayoría, como el pronunciamiento de Servicios Técnicos en su momento y la propia votación de este martes (35-21), “hayan ratificado la competencia del TSE para investigar y sancionar el ilícito de beligerancia política, y para solicitar, cuando sea necesario, el levantamiento de la inmunidad de los funcionarios denunciados”.

El Tribunal también reiteró que, con la decisión tomada hoy, el proceso por presunta beligerancia que se sigue contra el mandatario queda suspendido a la espera de que Chaves pierda su inmunidad, una vez deje el poder el próximo 8 de mayo.

El TSE investiga a Chaves por 15 denuncias por presunta beligerancia que declaró admisibles, entre ellas el uso del jaguar como un distintivo y sus reiterados pronunciamientos a favor de una asamblea con “40 o más diputados” de un mismo partido.