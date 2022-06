Pese a presión de diputados, Gobierno se niega a convocar proyecto para rebajar combustibles

Pese a la presión de una amplia mayoría de diputados, el Gobierno anunció que no convocará el proyecto de ley para rebajar el impuesto único a los combustibles.



41 legisladores firmaron una moción presentada por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana para solicitar a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que convoque a sesiones extraordinarias el expediente 22.914, Ley para la Contención Temporal del Aumento al Impuesto Único a los Combustibles.

La moción, además, solicita al presidente Rodrigo Chaves conformar una mesa de trabajo entre Ejecutivo y Legislativo para “consensuar” una propuesta de rebaja al histórico precio de los combustibles.

La propuesta fue rechazada por la mayoría de los diputados del oficialista Progreso Social Democrático, bancada que también se encargó de comunicar la decisión del Ejecutivo.

“La ministra de la Presidencia informa que ya había comunicado a algunos diputados que se va a convocar la mesa de trabajo junto a Hacienda, Minae y Recope, pero el Poder Ejecutivo no va a convocar ese proyecto que está en estudio y no está listo para convocarse. El Ejecutivo no lo va a convocar”, reiteró la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros.