Pese a miles de solicitudes, entidades solo han aprobado 309 créditos en plan contra “gota a gota”

Pese a los miles de solicitudes que han recibido, los ocho bancos y cooperativas que conforman la estrategia financiera del Gobierno para combatir los préstamos “gota a gota”, registraban a julio anterior solo 309 créditos aprobados.

La cifra se construye a partir de los reportes enviados a este medio por parte del Banco Popular, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Coocique y Coopealianza.

El BAC, Coope Ande y Coopenae, que completan la estrategia, no trasladaron esa información, pese a la solicitud planteada.

A las ocho entidades se les consultó cuántas peticiones registraban a partir de la entrada en vigencia del plan, lo que sucedió el pasado 28 de mayo cuando el presidente Rodrigo Chaves, junto a los jerarcas de Economía, Seguridad y Comunicación, lo dieron a conocer públicamente.

“Se trata de decirles a los que ya están ‘embejucados’ con deuda gota a gota, que hay mecanismos para reemplazar esa deuda; y a los que tienen necesidades impostergables, que hay mecanismos para no caer en esa trampa”, dijo en aquella oportunidad Chaves.

La idea planteada por las autoridades era suavizar las condiciones de las entidades financieras participantes, de manera que se volvieran más atractivas, y accesibles para personas que tienen préstamos extorsivos o están valorando solicitar uno.

En todos los casos, la propuesta apostaba a la entrega de microcréditos, es decir, inferiores a los ₡700 mil, y siempre con una garantía probada, porque como bien dijo el mandatario ese día, no se trata de “un regalo”.

“El que necesita plata tiene que poder demostrar que no es un regalo, que es un préstamo. El que necesita un regalo, porque no tiene capacidad de pagar, tiene que recurrir a la caridad y la solidaridad de su familia o de otros”, sentenció en mayo.

Dificultad

El problema para los bancos es que, precisamente, en una gran mayoría de los casos estos son los clientes potenciales que reciben.

El mejor ejemplo es el Banco de Costa Rica (BCR), que explicó que, al 10 de julio pasado, había recibido 9.234 solicitudes, de las cuales 1.311 fueron denegadas, 7.480 estaban en atención y otras 443 en proceso. Ningún crédito de este tipo se había formalizado.

El Banco Nacional, otro de los grandes actores en la iniciativa, detalló que al 19 de julio pasado registraban 2.958 solicitudes de su plan “Minicrédito Ampliado”, de las cuales solo reportaba como aprobadas 26.

“Es muy importante explicar de forma transparente, que la gran mayoría de las personas que se acercan a solicitar un financiamiento de este tipo tienen sus récords crediticios manchados ante SUGEF con categorías muy riesgosas, e inclusive, presentan embargos y problemas legales relacionados con deudas, por lo que el banco se ve en la obligación de rechazar la solicitud luego de hacer el debido análisis”, detalló Adrián Salazar, subgerente general comercial del BN.

El Popular es, posiblemente, el caso más exitoso: reportó 248 préstamos otorgados a personas asalariadas, pensionadas y con ingresos propios del sector informal, todos con montos entre ₡100 mil y ₡650 mil.

Si bien no precisó cuántas solicitudes recibió, sí detalló que, en otros 345 casos, las personas solicitantes no cumplían con el requisito de tener ingresos por encima de los ₡400 mil, pero se les pudo atender mediante otro tipo de soluciones, aunque no precisó cuáles.

Entre las cooperativas las cifras son más escasas.

Coocique registraba, al 15 de julio, 6 créditos aprobados de 26 solicitados.

“Hemos observado una reacción positiva de las personas a las que ha alcanzado la información del programa, lo cual indica un impacto progresivo. Cada caso es revisado de forma individual con el objetivo de impactar y acompañar a los solicitantes en su proceso”, dijo la cooperativa.

Coopealianza informó que, hasta mediados del mes anterior, había recibido 737 consultas, de las cuales se formalizaron 29 operaciones de crédito y había otras 15 en evaluación.

“Hemos observado un interés significativo por parte de la comunidad en este programa, lo que indica una alta demanda por alternativas de financiamiento más seguras y accesibles. Sin embargo, nuestro producto de crédito está dirigido a asociados de Coopealianza a quienes se les ha brindado los mecanismos para atender con facilidad y rapidez sus solicitudes”, aclaró Francisco Montoya, gerente general de la entidad.

Este medio consultó a Presidencia por una reacción; sin embargo, se remitió al Ministerio de Economía (MEIC) por ser la cartera a cargo de la iniciativa.

No obstante, desde inicios de junio anterior se gestionó la consulta a la oficina de prensa de dicho ministerio para conocer la postura del ministro Francisco Gamboa.

Esta semana, el MEIC envió una respuesta que señala: "La valoración corresponde a cada una de las entidades financieras que participan en el programa, las cuales son las que pusieron a disposición del público meta los productos financieros correspondientes".