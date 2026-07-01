Pese a cuestionamientos, Plenario ratificó a exministro de Hacienda en Directiva del Central

Pese a los cuestionamientos de la oposición, el Plenario Legislativo ratificó este miércoles al exministro de Hacienda, Rudolf Lücke, como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.

Lo hizo con el respaldo de 30 votos del oficialismo y el rechazo de otros 23 legisladores de Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Agenda Ciudadana.

Entre las críticas de la oposición está la decisión que Lücke tomó, mientras era ministro, de no girar el 2% aprobado por el Congreso para el FEES de 2025, lo que le valió una condena por parte de la Sala Constitucional.

Además, se le cuestionó que presentó sus atestados ante la Comisión de Nombramientos fuera del plazo establecido y que, durante su entrevista, dejó ver su respaldo a eliminar el control legislativo para la aprobación de créditos de apoyo presupuestario, algo que también había respaldado como ministro.

Esto, destacó el frenteamplista José María Villalta, es parte del “manejo político” que evidencia el Banco Central en la actualidad y que atenta contra la independencia que la ley le da, algo que, según el legislador, se ve reflejado en temas como la fuerte apreciación que hoy tiene el colón sobre el dólar.

Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, aseguró que el exministro era un ejemplo claro de una “puerta giratoria” en la actual administración, al cuestionar jerarcas que salen de un cargo para ocupar otro sin mayores concursos o procesos de elección.

El oficialismo, por su parte, defendió la elección tanto de Lücke como de Max Alberto Soto (ratificado por unanimidad), e insistió en minimizar las críticas contra el exministro.



“Cuando lo que se quiere es descalificar a las personas, se busca cualquier excusa, por mínima que sea”, resumió Marta Esquivel.