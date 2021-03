Pese a "afectar el orden y la seguridad", autoridades no sacarán a Nidia Céspedes de la Asamblea

El departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa informó este jueves a la presidencia y administración de ese poder de la República que la permanencia de la diputada Nidia Céspedes en el salón del plenario fuera sesión “afecta el orden y seguridad”, especialmente durante el cierre por Semana Santa.



Esto quiere decir que, si el presidente Eduardo Cruickshank así lo decide, está legalmente facultado para hacer retirar a la legisladora del recinto parlamentario.

“El señor Presidente de la Asamblea Legislativa tiene potestades jurídicas suficientes, en su calidad de integrante del Directorio Legislativo, para tomar las medidas necesarias para reestablecer el orden y seguridad a lo interno de la Asamblea Legislativa”, se lee en las conclusiones de un informe solicitado este jueves por el propio Cruickshank y la administración, luego de que Céspedes informara a ambos que mantendrá su manifestación durante este receso legislativo.

Tanto Cruickshank como el director ejecutivo, Antonio Ayales, aseguraron en horas de la mañana desconocer cómo proceder en este caso pues no hay precedente ni norma legislativa que los guiara, especialmente ante el fuero de inmunidad que protege a la diputada independiente.

De ahí la consulta a Servicios Técnicos, que además agregó:

¿Se pedirá el retiro de la diputada?

“La decisión tomada por esta presidencia y la administración es que la Asamblea no va a destinar ningún tipo de recurso para atender a la señora diputada porque todo el personal va a quedarse fuera, aquí no tendrá ningún tipo de servicio y se le está solicitando reconsiderar su decisión de permanecer en ese lugar durante este cierre. Si ella decide continuar con su protesta, lo hará asumiendo todos los riesgos”.

¿Por qué no ejerce la autoridad que Servicios Técnicos ya le comunicó tiene para poner fin a esa manifestación?

El problema es que si yo doy la orden de que la saquen de la Asamblea ella me va a acusar de toda clase de cosas. Si ella no quiere salir y la seguridad de la Asamblea tiene que sacarla eso me va a traer un montón de problemas, peor en su condición de mujer. A mí me crucifican… Entonces lo que estamos haciendo es instarla a que ella salga voluntariamente, dándole las razones de porqué, si no lo quiere hacer se quedará ahí con las consecuencias de lo que pueda suceder y sin que la Asamblea tenga ninguna responsabilidad”.