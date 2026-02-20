Pese a advertencia de veto, Congreso aprueba proyecto de ejecución de la pena

El Plenario Legislativo aprobó este jueves, en segundo y definitivo debate, el proyecto de ejecución de la pena, esto a pesar de la advertencia de veto que prometió el Gobierno de Rodrigo Chaves.

Se trata de la visión de la Corte Suprema y el Poder Judicial para poner orden en un pendiente histórico para el país, pues desde que se promulgó el vigente Código Penal en los años 70 se indicó la necesidad de una ley específica para este tema; sin que, hasta ahora, fuera posible su aprobación

A grandes rasgos, la propuesta aprobada regula la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad impuestas por los tribunales de justicia conforme a las disposiciones constitucionales y legales, teniendo como finalidad asegurar su cumplimiento y procurar la inserción social de la persona sentenciada.

Sin embargo, la visión del Poder Ejecutivo era que en esas decisiones el criterio del Instituto Nacional de Criminología fuera la última palabra, incluso por encima de los jueces de ejecución, como sucede en la actualidad.

“¿Por qué, si hace 40 años tenía que estar aprobado, ha sido tan difícil aprobarlo? Porque hay demasiada controversia en torno a este tema. La pregunta básica es quién debe tener el control de la administración penitenciaria, ¿El Ministerio de Justicia, a quien siempre le hemos confiado esa responsabilidad, o un juez de la República?”, cuestionó Pilar Cisneros, quien insistió en que la mayoría de los casos los jueces de ejecución van en contra de los criterios del instituto.

El Plenario, sin embargo, insistió en que no es posible irrespetar los criterios técnicos que emanan de los expertos en esta materia, en este caso los propios jueces y el Poder Judicial, que insisten en el respeto de los derechos y la institucionalidad para aplicar las sanciones penales.

“Es muy lamentable que estemos discutiendo por este proyecto de ley y que ya tenga sobre él una sentencia de muerte, es muy lamentable y muy doloroso que se diga que se va a vetar desde antes de ser votado, eso es de verdad doloroso”, criticó Dinorah Barquero.

Con la decisión tomada hoy, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para anunciar el veto de la reforma, o en su defecto, sancionarla y convertirla en ley.

