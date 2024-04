Pensión básica universal: la promesa varada de Rodrigo Arias

“Lo peor que puede pasarle a una persona es llegar a la vejez sin tener un ingreso, y hoy día, de la gente mayor de 65 años, el 30% no tiene derecho a ninguna pensión. Yo me pregunto cómo podemos tener la conciencia tranquila de que hay un 30% de los costarricenses que van a envejecer y no van a tener el derecho de recibir ni un cinco, se van a morir de hambre”, aseguró en aquella oportunidad.