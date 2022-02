Pelea interna en Costa Rica Justa provoca solicitud de renuncia de Dragos Dolanescu

Una disputa interna entre el secretario general del partido Costa Rica Justa (CRJ), Jorge Vargas, y el presidente de dicha agrupación, Dragos Dolanescu, provocó que la asamblea nacional del partido le solicitara a este último su renuncia inmediata al cargo.

Así lo informó este miércoles el propio partido en un comunicado de prensa donde se detalla que la solicitud se realiza por “pérdida de confianza” para con Dolanescu.

La misma asamblea aprobó un voto de censura contra el actual diputado por “constantes violaciones al estatuto” y por la falta de transparencia sobre el financiamiento de la recién concluida campaña electoral.

En detalle, Vargas denunció que actualmente el partido desconoce a cuánto asciende el fideicomiso firmado entre la agrupación y el Banco Promérica para financiar los gastos de la contienda electoral, tampoco conoce las condiciones de ese contrato ni en qué se gastaron los recursos transferidos.

Según él, ese acuerdo fue firmado por Dolanescu y la tesorera Anabelle Soto, sin que ningún otro asambleísta tuviera copia o detalles de lo negociado.

“Nuestra gran desesperación es precisamente que no tenemos los resultados necesarios para cubrir la deuda con el banco (solo recibieron 17.317 votos que equivalen a un 0,95%) y no sabemos si puede haber un riesgo compartido sobre ese fideicomiso, pero precisamente no le puedo aclarar quién asume esa deuda porque no tengo una copia formal de ese contrato, esa es la preocupación de nosotros y es una preocupación válida”, dijo Vargas a este medio.