Pedro Muñoz aspira a candidatura del PUSC: “El partido no muere, lucha"

“El partido no muere, lucha y tiene el compromiso de sacar el país adelante. El equipo de trabajo tiene meses de estar trabajando y vengo a anunciar que seré el próximo presidente de Costa Rica”.

Con estas palabras, el diputado Pedro Muñoz anunció hoy que va a participar en la convención interna del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para aspirar a ser candidato presidencial.



Bajo el lema ‘Costa Rica puede más’, Muñoz señaló que lleva casi un año recorriendo el país de punta a punta para conocer las realidades de todas las personas y sectores sociales y construir así una propuesta “que esté conectada con la realidad”.



Entre su propuesta está el bajar impuestos, recuperar la inversión, disminuir el desempleo, el costo de la vida, mejorar la recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Hacienda; fomentar el emprendimiento y producción, más programas sociales (salud, educación, seguridad), entre otros.

Según Muñoz, todo esto es posible con un gran acuerdo nacional.

“Los transportistas de este país son los más afectados, así como los agricultores que están siendo ahogados por los insumos más caros de Costa Rica, nuestros educadores dan la lucha desde su trinchera sin infraestructura ni conectividad, los emprendedores se ahogan en trabas cuando van a la Caja. Los deportistas y artistas no tienen espacios, empresarios ahogados en cargas e impuestos. Los dirigentes sociales no tienen apoyo, estilistas tienen que pagar costosos servicios para operar y los policías no tienen herramientas para defender la soberanía”, comentó.