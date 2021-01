Patronos podrán extender reducción de jornadas por tres meses más

Los patronos que aún están sufriendo los efectos negativos de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 podrán extender por tres meses más la reducción de jornadas a sus trabajadores.



Así lo decidieron este martes 41 diputados con el voto afirmativo al expediente 22.265, que se había votado en primer debate a inicios de diciembre anterior.

La tesis de los legisladores es que la medida evitará una nueva ola de despidos y desempleo, permitiéndole a trabajadores sostener su mano de obra mientras los efectos de la pandemia pasan.

Lea también Noticias Nuevo impuesto impactaría hasta en un 20 por ciento monto final de pensión complementaria El proyecto de ley plantea quitar un 50 por ciento de la exoneración a las utilidades del ROP y un impuesto del 7,5 por ciento a esos rendimientos.

“Esta iniciativa permite a los patronos ajustar las jornadas laborales de manera que no se vean obligados a proceder con el despido de sus trabajadores, más en momentos donde las empresas no tienen con qué pagar los extremos laborales a sus colaboradores”, dijo la socialcristiana María Inés Solís, promotora de esa ampliación.

El texto aprobado pone como condiciones que para que esa ampliación se apruebe a quienes así lo soliciten se debe demostrar que las condiciones actuales siguen afectando a la empresa; además, prohíbe el pago de horas extra a los empleados de estas compañías, obligando a que en su lugar se reincorpore a trabajadores con horarios reducidos.

Igual que en primer debate, el proyecto encontró una férrea oposición en el frenteamplista José María Villalta y los oficialistas Paola Vega y Welmer Ramos. Ellos, junto a Wálter Muñoz (PIN), votaron en contra del proyecto.

Lea también Política Dinero para nuevas vacunas vendrá de deuda interna Diputados de oposición cuestionan la falta de ideas del Gobierno para encontrar una fuente de financiamiento más barata.

Villalta y Vega argumentaron que al día de hoy no existen los estudios que demuestren el beneficio que la ampliación traería a los trabajadores o el sector laboral del país, ni tampoco los beneficios que ya trajo esa reducción desde marzo pasado.

Los legisladores sostienen que esa ampliación aprobada no tiene ningún sustento científico ni estadístico y que al final son los trabajadores los que están sufriendo con una decisión “antojadiza y equivocada” de los diputados.

Este martes la diputada del PAC fue más allá y acusó a los diputados querer favorecer a “socios comerciales o personas con afinidades ideológicas y empresariales” con decisiones como estas, así como de promover propuestas a partir de “intereses presidenciales” que según dijo ya son obvios en Cuesta de Moras.

La reducción de jornadas, que van desde el 25% hasta el 75% del tiempo, se aprobó en marzo anterior para evitar que empresas afectadas por la pandemia despidieran a sus trabajadores.

Villalta aseguró que, si bien la intención inicial era buena, hay muchos trabajadores que ahora están atrapados a un contrato laboral que no les alcanza para vivir pero que no pueden dejar para no perder sus prestaciones de ley.