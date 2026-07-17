Patricia Solano y Nogui Acosta protagonizan fuerte enfrentamiento por presupuesto del Poder Judicial

Un intenso enfrentamiento se registró este jueves en la Asamblea Legislativa, donde la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, y el diputado oficialista Nogui Acosta se enfrentaron durante una comparecencia para discutir la ejecución del presupuesto del Poder Judicial.

La discusión estuvo marcada por reclamos y momentos de alta tensión, centrándose en la retención de ¢8.688 millones por parte del Ministerio de Hacienda, recursos que estaban destinados a la creación de 176 plazas para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 99 plazas para el Ministerio Público.

Durante la audiencia legislativa, Nogui Acosta cuestionó el nivel de ejecución presupuestaria del Poder Judicial, poniendo en duda el uso de los recursos asignados a la institución.

Ante esos señalamientos, la magistrada Patricia Solano respondió que el Poder Judicial mantiene una ejecución cercana al 98 % de su presupuesto, defendiendo la gestión financiera de la institución y rechazando las críticas planteadas por el legislador.

Además del tema presupuestario, la presidenta de la Sala Tercera aprovechó su intervención para defender el actual sistema de elección y reelección de magistrados, al considerar que ha permitido garantizar la independencia judicial.

Asimismo, insistió en la necesidad de que el Poder Judicial cuente con mayores recursos para atender la creciente mora judicial, uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema de administración de justicia en el país.

El intercambio entre ambos funcionarios evidenció las diferencias de criterio sobre la administración de los recursos públicos y el financiamiento requerido para fortalecer las labores de investigación y persecución penal.







