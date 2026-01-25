Partidos políticos cierran sus campañas de cara a las elecciones nacionales

A una semana de que los costarricenses acudan a las urnas, varios partidos políticos realizaron este sábado sus actividades de cierre de campaña en distintos puntos del país, en una jornada marcada por concentraciones, llamados a la unidad y mensajes dirigidos al electorado indeciso.

Al menos tres agrupaciones políticas: Frente Amplio, Avanza y Pueblo Soberano, desarrollaron actos públicos para cerrar su etapa proselitista y reforzar su mensaje rumbo a las elecciones nacionales del próximo domingo 1.º de febrero.

Desde las dos de la tarde, simpatizantes del Frente Amplio comenzaron a reunirse en un parqueo ubicado al final de la Avenida Segunda, en el sector este de San José. Con banderas y camisetas, esperaron la llegada del candidato Ariel Robles, quien apareció pasadas las cinco de la tarde para saludar a los asistentes.

Robles destacó el papel de la juventud y llamó a defender la democracia en las urnas. “La democracia hay que defenderla votando, sin miedo”, expresó ante sus seguidores. Tras el acto, parte de los simpatizantes salió a la calle para realizar un piquete.

Algunos asistentes señalaron que las propuestas y la visión del candidato los motivaron a respaldar al Frente Amplio, al considerarlas distintas a las opciones tradicionales. Robles enfrentará cuatro debates entre lunes y jueves como parte del cierre de su campaña.

Otra de las actividades se realizó en el parque Juan Santamaría, en Alajuela, donde se reunieron seguidores del partido Avanza. Su candidato, José Aguilar, llegó vestido de blanco y ofreció disculpas por declaraciones recientes, además de hacer un llamado a la unidad y al respeto en la política.

“La política no puede ser para destruirnos, tiene que ser para construir”, afirmó Aguilar, quien aseguró que su intención es dar el ejemplo de un liderazgo que una al país y priorice las ideas y propuestas.

Seguidores del partido aseguraron sentirse identificados con el discurso del candidato, al que describieron como una figura cercana a las comunidades y con sensibilidad social. Aguilar participará en el debate de Teletica el próximo jueves a las 7:30 p. m.

Por su parte, el Partido Pueblo Soberano también llevó a cabo un cierre de campaña en San José. La candidata Laura Fernández encabezó un piquete que inició alrededor de las dos de la tarde en Paseo Colón, donde fue recibida por una numerosa cantidad de simpatizantes.

Durante la actividad hubo abrazos, fotografías y consignas, y el paso vehicular se vio afectado momentáneamente debido a la concentración de personas en la vía.

Con estas actividades, los partidos entran en la recta final de una campaña que dará paso a una semana decisiva para los electores. Las agrupaciones coincidieron en el llamado a la participación ciudadana y a ejercer el voto como eje central del proceso democrático.