Partidos políticos cierran sus campañas con actividades públicas en varios puntos del país

Con caravanas, concentraciones, actividades culturales y llamados al voto, los partidos políticos pusieron punto final a sus campañas electorales este fin de semana, con eventos simultáneos en distintas regiones del país y no solo en la gran Área Metropolitana.

La jornada principal de cierres se concentró este domingo, aunque algunas agrupaciones adelantaron sus actividades desde el sábado. Desde la mañana, Liberación Nacional abrió el día con una caravana que partió a las 10 a. m. desde el cementerio de Escazú. A bordo de un tractor, el candidato presidencial Álvaro Ramos Chávez, de 42 años, recorrió calles del cantón y posteriormente avanzó hacia el centro de San José, acompañado por decenas de simpatizantes con banderas verde y blanca.

Durante el recorrido, seguidores del partido destacaron el ambiente de “fiesta democrática” y el llamado a participar en las elecciones del próximo 1.° de febrero, mensaje que el candidato reiteró como cierre formal de su campaña.

También este domingo, la coalición Agenda Ciudadana realizó una agenda extendida de actividades para cerrar la campaña de su candidata presidencial, Claudia Dobles Camargo, arquitecta de 44 años.

La jornada inició con un encuentro con jóvenes, seguido por una concentración en el Parque Metropolitano La Sabana, donde una cimarrona animó a los asistentes. Más tarde, los simpatizantes se trasladaron en caravana hasta la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, y cerraron el día con una actividad nocturna en el Mercadito La California.

Dobles aseguró sentirse acompañada por el crecimiento del movimiento tanto en las calles como en redes sociales.

El cierre de campaña también se extendió fuera del Valle Central. En Limón, el candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, cerró su campaña en el distrito de Batán, en el cantón de Matina. La actividad incluyó una caravana de aproximadamente 150 vehículos que recorrió la ruta 32 y carreteras cantonales, seguida de una concentración con actividades culturales. Hidalgo llamó a votar por un cambio que, según dijo, permita “emparejar la cancha” entre las regiones del país.

Las actividades del domingo se sumaron a las realizadas el sábado por otras agrupaciones políticas. El Frente Amplio cerró su campaña con una concentración en el este de San José, donde el candidato Ariel Robles llamó a defender la democracia en las urnas.

En Alajuela, el partido Avanza realizó su cierre en el parque Juan Santamaría, con actividades culturales y discursos de su candidato José Aguilar Berrocal, quien apeló a una política de construcción y no de confrontación.

Por su parte, Pueblo Soberano también dio por concluida su campaña el sábado con un piquete que recorrió el Paseo Colón, encabezado por su candidata Laura Fernández, quien compartió con simpatizantes y reiteró el llamado a votar.