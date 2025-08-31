Partido Liberal Progresista ratifica a Eliécer Feinzaig como candidato presidencial

El Partido Liberal Progresista (PLP) ratificó este sábado 30 de agosto a Eliécer Feinzaig como su candidato presidencial para las elecciones de 2026, durante su Asamblea Nacional celebrada en La Uruca.

Feinzaig, actual diputado, encabezará por segunda vez la papeleta presidencial del PLP, luego de obtener 73 votos a favor por parte de los asambleístas. En los comicios de 2022, el político quedó en cuarto lugar con poco más del 12% de los votos.

La fórmula presidencial incluye a la criminóloga, escritora y consultora internacional Tania Molina Rojas como candidata a la primera vicepresidencia. El partido aún no ha definido quién ocupará la segunda vicepresidencia.

Durante la actividad, Feinzaig expresó su compromiso de construir una Costa Rica “sin miedo”, con oportunidades para todos y libre del control del crimen organizado. Por su parte, Molina aseguró que su misión será aportar con rigor y compromiso a un país más seguro y justo.

El PLP se prepara para enfrentar el proceso electoral con una propuesta centrada en seguridad, simplificación de trámites y generación de oportunidades.