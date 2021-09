Paola Vega se aleja de la campaña del PAC para "reflexionar"

La diputada Paola Vega anunció, este domingo, que "tomará una pausa" de la campaña electoral del Partido Acción Ciudadana (PAC) para "reflexionar".

Vega, quien fue la vocera de la tendencia del ahora candidato oficialista, Welmer Ramos, aseguró que dentro de la agrupación hay "discusiones fundamentales postergadas, que ponen sobre la mesa la urgencia de evaluar y redefinir un proyecto político".

La posición de la legisladora se conoce, precisamente, en medio de las diferencias que se profundizaron, este sábado, con la elección de los representantes de la papeleta legislativa. Según dice, "estos vaivenes públicos y mediatizados de la Asamblea Nacional del PAC, de este último fin de semana, no son más que el corolario de prácticas perpetuadas".

Además, lamentó que las cuotas de poder se vean como "un fin en sí mismas, al margen de agendas y propósitos colectivos".

Mi reflexión pública sobre lo acontecido este fin de semana en el Partido Acción Ciudadana. pic.twitter.com/1cHvtfVYuo — Paola Vega (@paolavegar) September 26, 2021





En la carta, publicada este domingo en su cuenta de Twitter, Vega también expresa que "todo parece indicar", tras la convención interna, que el PAC carece de "diálogo honesto, liderazgo por parte de los 'contendientes' y claridad sobre el proyecto político superior que está en juego".

El mismo documento indica que "la contradicción principal sigue en la mesa sin ser abordada: la ruta hacia un progresismo integral".

"Doña Paola es un referente dentro de la fracción legislativa y ha sido fundamental en la campaña. Representa la lucha por los derechos humanos y por el ambiente, y siempre es reflexiva. Espero que Paola se integre pronto con mucho más brío. Este momento de reflexión estoy seguro que se va a transformar en una serie de propuestas fundamentales para lo que viene", dijo Welmer Ramos luego de enterarse de su decisión.



Lea también Nacional Nuevos roces en PAC: ahora en elección de papeleta legislativa Carolina Hidalgo acusa que Welmer Ramos rompió con el ánimo de incorporar figuras progresistas. Cinco postulantes de la tendencia renunciaron a sus candidaturas antes de la votación.

​Roces internos

La diputada Carolina Hidalgo acusó a Ramos de romper con el ánimo de buscar un punto medio entre las distintas tendencias, al oponerse a incorporar a representantes progresistas dentro de la papeleta legislativa que llevará el PAC a las elecciones 2022.

"Al final de la semana parecía que habíamos encontrado un punto medio aceptable, que permitía comenzar a tejer al PAC. No obstante, anoche recibí un mensaje del candidato indicando que eso no era posible y que nuestra tendencia no tendrá representación legislativa.", señaló la exprecandidata presidencial mediante una carta.



La legisladora señala que entre los planteamientos hechos a Ramos estaba el de colocar a Ana Helena Chacón como primer lugar en la diputación de San José, propuesta que fue rechazada. Posteriormente, indica en el documento, optó por sugerir a Ottón Solís, pero tampoco hubo ánimo para incluirlo.

Ante esta denuncia, el candidato oficialista declaró que no fue posible aceptar los nombres de Chacón y Solís porque “la posiciones estaban ocupadas (...) La conformación de representación de los diferentes sectores y sensibilidades estaban ocupados. Es un asunto meramente de ajuste”.