PANI archiva investigación por video de hija de Álvaro Ramos

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) cerró la investigación preliminar iniciada tras la difusión de un video en el que la hija menor de edad del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, participó en una actividad dando un discurso contra el presidente Rodrigo Chaves.

El cierre del caso fue confirmado por el propio PANI.

En el clip, la menor señala que “Costa Rica está en peligro” y califica al presidente Chaves como “un dictador”.

La investigación había sido abierta el pasado 17 de diciembre, luego de que el PANI actuara de oficio y tras recibir múltiples denuncias, con el objetivo de determinar si se había vulnerado algún derecho de la persona menor de edad, entre ellos su integridad, imagen y el interés superior del menor, así como una posible instrumentalización política.

La institución se limitó a confirmar el cierre del expediente, sin brindar mayores detalles, a través de su oficina de prensa.

La apertura del procedimiento generó una amplia controversia política y pública.

Figuras como la expresidenta Laura Chinchilla y la candidata presidencial de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, cuestionaron la actuación del Patronato, al considerar excesiva la intervención institucional en un caso de expresión política dentro del ámbito familiar.

Con esta decisión, el PANI da por finalizada la actuación preliminar en este caso, sin que se adoptaran medidas adicionales.