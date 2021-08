PAC sobre proceso interno: "Lo bueno es que hay mucha mística"

"El proceso es diferente": así explica la presidenta del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marta Solano, el frío ambiente electoral de este domingo.

La jerarca del partido oficialista recalca que esta convención interna no se puede comparar con la de otras agrupaciones políticas.

"Cada cuatro años, todos los partidos tienen que hacer un proceso de inscripción. Eso significa hacer todas las asambleas que establece el Código Electoral (distritales, cantonales, provinciales y nacionales). En el caso nuestro, únicamente es el proceso de convención, que es elegir la persona candidata o candidato para las elecciones presidenciales", dijo Solano a Teletica.com.



"El PAC ya realizó por separado, durante estos tres meses, todo el proceso de asambleas cantonales: hicimos 82 asambleas cantonales, todas de manera virtual. Eso significa que ese proceso de elección no se hace en un acto de convención como el de otros partidos. Por esa razón es mucha menos la participación", añadió.

En el 2013, 23.247 personas participaron en la elección interna: Luis Guillermo resultó ganador con 8.153 votos y luego se convirtió en presidente de la República. Cuatro años después, en 2017, 32.707 ciudadanos acudieron a las urnas y eligieron a Carlos Alvarado con 18.320 votos, también favorecido en el proceso nacional.

La presidenta del PAC señaló, en esta ocasión, otros factores que pudieron influir en la baja afluencia de votantes.

"Esto de la pandemia modifica mucho, porque no estaba previsto. Desde el tema de transporte, hay restricción vehicular en las placas, entonces no podemos contar con esa parte. Hay gente que prefiere tal vez no ir a votar porque se siente insegura, aunque estemos garantizando que hay protección, entonces es complicado, sin decirle de las condiciones climáticas", manifestó Marta Solano.

"Lo bueno es que hay mucha mística. Esperamos que al menos la gente que es militante es la que ha participado hoy", concluyó.