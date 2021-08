PAC anuncia a Welmer Ramos como candidato electo para las elecciones presidenciales 2022

Luego de posponer varias veces el anuncio del ganador final de la convención del antepasado fin de semana, el Partido Acción Ciudadana (PAC) anunció la noche de este lunes que el ganador es el Welmer Ramos.



De acuerdo con los resultados, la candidata Marcia González alcanzó 249 votos (1.5%), Welmer Ramos 7.782 votos (48%), Carolina Hidalgo 7.632 votos (47%) y Hernán Solano 549 votos (3.5%). Además, se registraron 41 votos en blanco y 262 votos nulos. En total, se recibieron 16.515 votos durante toda la jornada del pasado domingo.

Carolina Hidalgo reconoció la victoria de su contrincante y aseguró que Welmer será el encargado de tender los puentes para que el partido gane las próximas elecciones.



"Lejos como lo estoy de cualquier ansia de protagonismo, es claro que en el PAC aún no le llega la hora a una mujer de alcanzar la candidatura a la presidencia. Tras 21 años de existencia, seguirá teniendo una deuda histórica con todas las mujeres. No lo logró Epsy Campbell, y no lo logré yo. Sin embargo, sé que llegará el momento en que tendremos a una mujer como candidata a la Presidencia.



"No será fácil, porque para nosotras nunca es fácil, pero ese día llegará. Y la deuda que el Partido tiene con las mujeres, se saldará.



"Desde la trinchera en la que me encuentre, seguiré trabajando para que nosotras crezcamos en sororidad dentro del partido como herramienta fundamental para paliar los efectos desastrosos del patriarcado, que sí, estuvieron presentes en esta convención; y luchar con más fuerza y más ilusión para que el PAC derribe cualquier prejuicio que impida el pleno reconocimiento de las capacidades que tenemos las mujeres para liderar al partido político hasta la presidencia del país", expresó Hidalgo.



El Partido había anuncio la mañana de este lunes que no daba a conocer los resultados oficiales debido a que todavía estaba resolviendo una serie de impugnaciones presentadas.



Se trata de impugnaciones en el conteo de 14 mesas receptoras, y el resultado de estas impugnaciones podría variar el conteo final.

En la contienda electoral participaron Carolina Hidalgo, Welmer Ramos y Hernán Solano.

Todo este atraso generó duras críticas debido a lo lento del proceso y la incertidumbre que ha provocado el conteo de 16.515 votos.

“Es relevante indicar que todas las impugnaciones presentadas al momento fueron rechazadas por el fondo, en vista de que no se demostró ninguna irregularidad que afectara la transparencia del proceso de votación en las Juntas Receptoras de Votos cuestionadas. Por esta razón, no existe ninguna variación con respecto al conteo manual finalizado el pasado viernes 27 de agosto”, informó el PAC en un comunicado.