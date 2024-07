Óscar López renuncia al PASE

El exdiputado Óscar López anunció este miércoles, mediante un video, la “irrevocable y dolorosa” decisión de renunciar al Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).



López, fundador y actual presidente de la agrupación que nació en 2004, dijo irse cansado de los reiterados cuestionamientos que recibe luego de las denuncias presentadas en 2013 por la supuesta falsificación de documentos para validar cobros ante el Tribunal Supremo de Elecciones, durante la campaña de 2010.

López no dio ningún nombre puntual, pero avocó a esa denuncia anónima que se presentó en 2013 y que derivó en una acusación de la Fiscalía contra él y los también exdiputados Martín Monestel, Rita Chaves, Víctor Emilio Granados.

A partir de ahí, añadió, ha sido víctima de reiterados cuestionamientos sobre sus actuaciones y, además, sobre su ceguera.

“No ceso de dar explicaciones una y otra vez sobre el mismo tema, incluso enseñando mi dictamen médico que me fuese emitido por la medicatura forense del OIJ que demuestra, incuestionablemente, que para una persona no vidente es imposible falsificar una firma o documento, pues para ello se requiere el sentido de la vista”, insistió.

“Esta es una de las decisiones más duras que yo he tomado en mi vida, pues renunciar al partido PASE es como arrancarme una parte de mi cuerpo y de mi alma, aunque gracias a Dios me ha ido bien desde el punto de vista judicial, ya estoy cansado de andar arrastrando el peso de ser todos los días cuestionado por alguien que en una red social, la calle, el supermercado o algún estadio, me preguntan si mi discapacidad es real, diciéndome que escucharon que yo falsifiqué firmas y documentos, increpándome de cómo es que yo puedo decir que soy una persona no vidente si hace años me acusaron de estas cosas”, dijo.