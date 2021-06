Óscar López apuesta al "boom" de TikTok en su regreso a la contienda política

Con una estrategia poco tradicional en el campo político, el exdiputado Óscar López anunció su candidatura presidencial: un video en la red social TikTok (ver video adjunto).

La grabación fue publicada este miércoles y, en menos de 24 horas, supera los 2.000 "me gusta" y los 180 comentarios.

"Me siento inmensamente agradecido con las miles de personas que han interactuado conmigo en la red TikTok. Empecé el domingo por la noche y realmente ha sido impresionante la acogida que me han dado las personas en TikTok, que significa un posicionamiento sobre todo en un público meta con el cual yo no contaba", comentó el fundador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).