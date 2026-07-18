Orlando Aguirre sobre manifestación en la Corte: “No aceptamos que se cuestione el sistema democrático”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, defendió la manifestación que este viernes efectuaron tanto magistrados, sindicatos y diputados de oposición en las afueras de la Corte.

La protesta llega luego de una semana convulsa, marcada por los reiterados choques entre magistrados y diputados del oficialista Pueblo Soberano por el modelo de elección y reelección de los altos jueces del Poder Judicial.

“Es un acto muy importante porque nos reúne a exfuncionarios y funcionarios actuales manifestando nuestra posición de defensa de la independencia judicial. Es importante porque estamos en una época donde se viene cuestionando el sistema democrático y eso no lo podemos aceptar; de ahí que hacer este tipo de manifestaciones es muy importante”, explicó Aguirre.

Similar criterio tuvo la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, quien defendió la independencia de poderes.

“El Poder Judicial siempre sostiene la democracia; vea que el Estado social de derecho se mantiene el peso y contrapeso, tiene que haber equilibrio y, en este contexto, el Poder Judicial y su independencia son fundamentales”, explicó.

Dicha manifestación se produjo luego de que el propio Aguirre hiciera público que el Poder Judicial no estará en el Consejo de Seguridad convocado por Laura Fernández para el próximo lunes.







