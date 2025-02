Orlando Aguirre rompe el silencio en el caso de Fiscal General

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró a Teletica.com que la continuidad del fiscal general, Carlo Díaz, no ha sido, hasta ahora, un tema de discusión.

Aguirre, quien hasta ahora se había mantenido al margen de las críticas y cuestionamientos que enfrenta la cabeza del Ministerio Público, aseguró que son y serán respetuosos del debido proceso y que no será hasta que el expediente llegue a sus manos que el tema se pondrá sobre la mesa.

“En ningún momento nos hemos reunido ni se ha planteado el tema del señor fiscal porque somos respetuosos del debido proceso y es necesario concluir con esos trámites procesales. Sí le digo, cuando estén ahí, los pondremos a discusión, no antes porque sería completamente impropio de un sistema de respeto de los derechos de las personas discutir en un órgano como la Corte antes de que el proceso llegue a su conocimiento”, aseveró.

A Díaz se le cuestiona, entre otras, por el nombramiento de su pareja como fiscal auxiliar y además por los viajes que realizó junto a ella al exterior.

Las investigaciones, que lleva adelante la Inspección Judicial, deberán arrojar una recomendación a la Corte Plena, que sería la encargada de tomar una decisión.

Para una eventual destitución, la Corte Plena necesitará del voto de dos terceras partes.

Aguirre también se refirió a otros de los dos grandes cuestionamientos que ha recibido el Poder Judicial en los últimos días: la liberación de los sospechosos del homicidio del subjefe del OIJ en Guápiles y la anulación de la declaratoria de crimen organizado en el caso Diamante.

“Son temas que trascienden en prensa, pero no puedo dar un criterio jurídico de si estuvo mal o estuvo bien porque están pendiente de resolverse en los tribunales.

“Yo siempre he creído que los asuntos, mientras estén pendientes de resolverse, no debieran utilizarse con ningún propósito, sobre todo cuando de antemano hay un prejuicio de que esto es una deficiencia del poder Judicial, creo que no, deberíamos esperar siempre que los casos se resuelvan en los tribunales”, finalizó.