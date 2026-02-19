Orlando Aguirre pide que Poder Judicial tenga voz en reformas que impulsará Laura Fernández

Orlando Aguirre pide que el Poder Judicial tenga voz en las reformas que impulsará Laura Fernández.

El presidente de la Corte Suprema dijo no oponerse al cambio, pero recordó a la presidenta electa que cualquier reforma estructural requiere una participación activa del Poder Judicial.



El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pidió a Fernández, este jueves, incluirlos en los cambios que planee una vez asuma el poder en mayo próximo.

En un comunicado de prensa, Aguirre dijo recibir “con respeto y responsabilidad” los anuncios que Fernández realizó este miércoles, cuando presentó un equipo de abogados que la acompañará en la discusión de reformas al Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y la Constitución Política.

“No nos oponemos al cambio. Por el contrario, estamos anuentes a revisar y analizar toda propuesta de reforma que procure fortalecer el sistema de justicia y beneficiar a la ciudadanía. Eso sí, cualquier transformación estructural debe construirse desde una visión técnica, jurídica y responsable, respetando plenamente el principio de independencia judicial que sustenta nuestro Estado de Derecho.

“Los cambios estructurales requieren la participación activa del Poder Judicial. Es indispensable analizar con rigor el impacto de cada propuesta, su viabilidad operativa, sus implicaciones presupuestarias y sus efectos en el modelo de justicia costarricense, siempre bajo criterios técnicos y con sentido de responsabilidad institucional”, dijo Aguirre.

En la lista de propuestas, Fernández ha hablado de temas como Ciudad Gobierno, la venta del BCR, la Marina de Limón o reformas profundas al sistema de justicia y el Poder Judicial, incluidas la forma en que se eligen los magistrados. ​

El magistrado presidente aseguró que el Poder Judicial “estudiará de manera detallada los proyectos que se presenten, con el fin de aportar insumos especializados y participar constructivamente en su discusión”.

Aguirre también pidió que ese proceso de discusión incluya a la sociedad civil y a organizaciones “comprometidas con la justicia y la democracia”.

“El objetivo último de cualquier reforma debe ser uno solo: fortalecer el sistema de justicia en beneficio de Costa Rica y de todas las personas que acuden a él”, finalizó.

