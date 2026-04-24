Orlando Aguirre no descarta buscar reelección para la presidencia de la Corte Suprema

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró que no descarta la posibilidad de presentar su nombre para reelegirse en el cargo.

En entrevista con Teletica.com, el magistrado aseguró que esa es una decisión que deberá tomar a futuro, pues su mandato en ese cargo expira en setiembre próximo.

“Todavía no hemos tomado ninguna decisión en ese sentido, pero lo que sí le quiero decir es que cuando yo me postulé o propuse mi nombre, pues estábamos en una especie de crisis en cuanto a que no podíamos elegir un presidente; y bueno, yo les dije a las personas que me conversaron sobre el tema que yo estaba totalmente en condiciones de realizar la función por los cuatro años que se me iba a nombrar, ese es el periodo que tengo.

“Podría decirles que algunas personas me han hablado de la posibilidad de continuidad, pero no hemos tomado todavía una decisión, tenemos que valorar algunas cosas en el plazo que queda todavía, en su momento tomaríamos la decisión”, aseveró.

Aguirre incluso respondió a las palabras que le dirigió la presidenta electa, Laura Fernández, a finales de marzo anterior, cuando lo invitó a trabajar junto a ella por las reformas que dijo requiere el Poder Judicial, pero le dijo que, en caso de no tener la energía o capacidad para hacerlo, “le hiciera el favor al pueblo de hacerse a un lado”.

“Desde que aspiré a la presidencia de la Corte lo hice con la conciencia de que me encuentro debidamente preparado para realizar mi trabajo y, desde luego, estoy preparado para abordar temas, cualquier tema que tenga que ver con el Poder Judicial”, sentenció el jerarca.

Aguirre, quien recién cumplió 83 años, reconoció que tiene derecho a acogerse a su jubilación, pero esa es una decisión que también valorará en el futuro.